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В Україні планується розгортання додаткових госпіталів, - Генштаб 

Новини » Суспільство    28.11.2018 - 16:29
В Україні планується розгортання додаткових госпіталів, - Генштаб 
Фото: Родіон Тимошенко (mil.gov.ua)

Госпіталі будуть облаштовувати у регіонах, де є ризик загрози

У зв’язку з введенням воєнного стану Генеральний штаб Збройних сил України доручив розгорнути в окремих регіонах додаткові госпіталі. Про це заявив заступник начальника Генштабу Родіон Тимошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, розгортання госпіталів відбудеться в першу чергу у тих районах, де існує загроза.

"Що стосується госпіталів, сьогодні головне внутрішнє управління отримало завдання на розгортання додаткових госпіталів. В тому числі, госпіталів там, де може бути загроза. Тобто медичне забезпечення в цьому питанні ми будемо проводити. Заходи в цьому питанні будуть проводитись додатково до тих госпіталів, які є",  - сказав Тимошенко.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко, коментуючи запровадження воєнного стану в Україні заявив, що він жодним чином не вплине на життя звичайних українців

Додамо, Порошенко розпорядився у разі наземної агресії Російської Федерації (РФ) проти України одразу підвищити зарплату військовим, а не з 1 січня 2019 року, як це планувалося.

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