Порошенко распорядился в случае наземной агрессии РФ сразу повысить зарплату военным

Фото: Петр Порошенко и украинские военные (twitter.com/poroshenko)

Порошенко распорядился подготовить соответствующие документы

Президент Украины Петр Порошенко распорядился в случае наземной агрессии Российской Федерации (РФ) против Украины сразу повысить зарплату военным, а не с 1 января 2019 года, как это планировалось. Об этом он заявил в ходе визита в Черниговскую область, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, он распорядился подготовить соответствующие документы, чтобы в случае агрессии РФ, украинские военные получили повышение выплат ранее, чем 1 января 2019 года.

"В случае факта наземной агрессии РФ против Украины на суше, дал задание подготовить документы и ввести повышенное денежное обеспечение для украинских военных не с 1 января, как планировалось, а со дня начала агрессии", - заявил он.

Напомним, в ноябре Верховная рада Украины поддержала решение президента о повышении выплат украинским военнослужащим. В частности, денежное обеспечение военных в Украине вырастет уже с начала 2019 года.

Как писало РБК-Украина, в сентябре 2018 года президент Петр Порошенко поручил правительству предусмотреть в государственном бюджете на 2019 год повышение денежного обеспечения военнослужащих Украины на 30%.