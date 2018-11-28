Воєнний стан ніяк не вплине на життя звичайних українців, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Президент підкреслив, що під час режиму воєнного стану права ЗСУ значно збільшуються

Президент Петро Порошенко, коментуючи запровадження воєнного стану в Україні заявив, що він ніяк не вплине на життя звичайних українців. Про це голова держави сказав у ході візиту до 169-го навчального центру Сухопутних військ ЗСУ у Чернігівській області, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави держави.

Так, Порошенко запевнив, що обмеження жодних конституційних прав і свобод українців не планується.

"Сьогодні підписав закон, яким на 30 днів в Україні введений воєнний стан. Для звичайного громадянина життя абсолютно не змінюється. Якщо нам вдасться не допустити вторгнення російських збройних сил на нашу територію, ми не плануємо обмежувати жодні конституційні права і свободи", - підкреслив голова держави.

За його словами, воєнний стан запроваджується для якнайширшого захисту українських військовослужбовців.

"Під час режиму воєнного стану права ЗСУ значно збільшуються. Зараз воєнний стан робиться для того, аби законодавчо і конституційно захистити українського воїна. Надати йому всі необхідні умови, щоб він міг виконувати свій святий обов'язок - боронити Україну", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко розпорядився у разі наземної агресії Російської Федерації (РФ) проти України відразу підвищити зарплату військовим, а не з 1 січня 2019 року, як це планувалося.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави схвалив законопроект, яким передбачається введення воєнного стану в Україні.

Додамо, раніше документ підписав спікер Верховної ради Андрій Парубій.

Парламент схвалив закон про введення воєнного стану увечері 26 листопада.

Варто також відзначити, секретар комітету ВР з нацбезпеки і оборони Іван Винник пояснив, що на даний момент воєнний стан в Україні не діє.