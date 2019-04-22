Украине передали 60 заключенных украинцев из ОРДЛО

Фото: заключенные украинцы из ОРДЛО (facebook.com/denisovaombudsman)

За период с декабря 2018 года по апрель 2019 удалось переместить из оккупированных территорий 195 украинцев

В городе Счастье (Луганск) Украине передали 60 украинцей, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Она сообщила, что вобщем удалось за период с декабря 2018 года по апрель 2019 переместить из оккупированной части Луганской области 195 граждан Украины. Из них уже 34 человека освобождены.

Ранее первый замглавы Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона предложила отдельным районам Луганской и Донецкой областей обменять пленных на Донбассе на заключенных сепаратистов. Речь идет о возможности освободить, по меньшей мере, 19 украинцев, и соответствующее предложение звучало на переговорах в Минске.

После этого в РФ заявили, что обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех" препятствует разный подход сторон к этому вопросу.

"В данном случае, все утыкается в совершенно разный подход сторон к пониманию того, что значит "всех на всех". К сожалению, здесь существуют нюансы в подходах", - говорится в сообщении.

Отметим, Украина предложила российской стороне 30 марта провести обмен пленными по формуле "25 на 25".