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Украина предлагает обменять пленных с Донбасса на 79 заключенных сепаратистов

Новости » Политика    22.03.2019 - 16:41
Украина предлагает обменять пленных с Донбасса на 79 заключенных сепаратистов
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Речь идет об освобождении по меньшей мере 19 пленных

Украина предлагает ОРДЛО обменять украинских пленных на Донбассе на заключенных сепаратистов. Об этом заявила 22 марта в Киеве первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что речь идет о возможности освободить по меньшей мере 19 украинцев, удерживаемых в плену. Соответствующее предложение звучало на переговорах в Минске.

"Мы предложили российской стороне освободить 79 сепаратистов в обмен на украинских пленных, которых удерживает на Донбассе ФСБ и российские марионетки", - сказала Геращенко.

Ранее Геращенко заявила, что осужденный в Российской Федерации украинский политзаключенный Павел Гриб есть во всех списках для обмена с Россией.

РБК-Украина писало, что украинской стороне 20 марта передали 60 осужденных с временно оккупированной территории Луганской области для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории. Следующая передача запланирована на апрель текущего года.

Напомним, украинская сторона трехсторонней контактной группы в Минске предложила провести обмен пленными в марте 2019 года.

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Новости Украины обмен пленнымиДонбасс
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