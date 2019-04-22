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Україні передали 60 ув'язнених українців з ОРДЛО

Новини » Політика    22.04.2019 - 13:54
Україні передали 60 ув'язнених українців з ОРДЛО
Фото: ув'язнені українці з ОРДЛО (facebook.com/denisovaombudsman)

За період з грудня 2018 року по квітень 2019 перемістити з окупованих територій 195 українців

У місті Щастя (Луганськ) Україні передали 60 українців, які перебували в пенітенціарних закладах Луганської області та на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денисова у Facebook.

Вона повідомила, що загалом вдалося за період з грудня 2018 року по квітень 2019 перемістити з окупованої частини Луганської області 195 громадян України. З них вже 34 людини звільнені.

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