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В Кремле назвали препятствие для обмена пленными на Донбассе

Новости » Политика    25.03.2019 - 13:10
В Кремле назвали препятствие для обмена пленными на Донбассе
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Обмен пленными не происходит из-за "разного подхода сторон"

На сегодня обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех" препятствует разный подход сторон к этому вопросу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, Россия якобы является сторонником обмена пленными по формуле "всех на всех", а президент страны Владимир Путин неоднократно это подтверждал

"В данном случае, все утыкается в совершенно разный подход сторон к пониманию того, что значит "всех на всех". К сожалению, здесь существуют нюансы в подходах", - отметил Песков, но не уточнил, в чем именно заключаются эти нюансы.

Отметим, Украина предложила российской стороне 30 марта провести обмен пленными по формуле "25 на 25".

Напомним, ранее первый замглавы Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона предложила отдельным районам Луганской и Донецкой областей обменять пленных на Донбассе на заключенных сепаратистов. Речь идет о возможности освободить, по меньшей мере, 19 украинцев, и соответствующее предложение звучало на переговорах в Минске.

До этого представитель Украины в контактной группе Евгений Марчук заявлял, что Россия не намерена обсуждать вопрос освобождения украинских военнопленных моряков в Минске.

 

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