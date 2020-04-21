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В Украине ожидаются заморозки

Новости » Политика     21.04.2020 - 09:20
В Украине ожидаются заморозки
Иллюстративное фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

В Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов

По данным УкрГидрометцентра, погода в Украине на 22 и 23 апреля будет прохладной, ожидаются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до -5 градусов. Так, в г. Киеве и Киевской области ночью 22 и 23 апреля температура будет от 0 до -3 градусов.

Кроме того, 23 апреля в Сумской и восточных областях будут ощущаться сильные заморозки в воздухе от 0 до -5 градусов в темное время суток.

Напомним, погода в Украине во вторник, 21 апреля, будет прохладной в большей части страны ожидается дождь и морозы ночью.

Ранее РБК-Украина писало, что март 2020 года оказался одним из самых теплых за весь период метеорологических наблюдений.

Кроме того, накануне зафиксировали пыльную бурю в нескольких регионах Украины. Причиной такого климатического явления ученые называют сильный ветер и низкий уровень грунтовых вод из-за бесснежной зимы, а также отсутствие достаточного количества осадков для данной поры года.

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