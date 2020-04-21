В Україні очікуються заморозки

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В Україні, крім крайнього півдня та Закарпаття, очікуються заморозки від 0 до -5 градусів

За даними УкрГідрометцентру, погода в Україні на 22 та 23 квітня буде прохолодною, очікуються заморозки. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, в Україні, крім крайнього півдня та Закарпаття, очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -5 градусів. Так, в м. Києві та Київській області вночі на 22 та 23 квітня температура буде від 0 до -3 градусів.

Крім того, 23 квітня в Сумській та східних областях відчуватимуться сильні заморозки в повітрі від 0 до -5 градусів в темний час доби.

Нагадаємо, погода в Україні у вівторок, 21 квітня, буде прохолодною в більшій частині країні, очікується дощ і морози вночі.

Раніше РБК-Україна писало, що березень 2020 року виявився одним з найтепліших за весь період метеорологічних спостережень.

Крім того, напередодні зафіксували пилову бурю в декількох регіонах України. Причиною такого кліматичного явища вчені називають сильний вітер і низький рівень ґрунтових вод через безсніжну зиму, а також відсутність достатньої кількості опадів для даної пори року.