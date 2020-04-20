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Равномерная температура и дожди в некоторых регионах: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     20.04.2020 - 10:00
Равномерная температура и дожди в некоторых регионах: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На севере, востоке и юге ожидаются дожди

Погода в Украине в понедельник, 20 апреля, будет прохладной, ночью ожидается мороз, а также дожди в некоторых регионах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды во всех областях

В западных областях сегодня переменная облачность, днем будет +9+13, а ночью от +1 до -2 мороза. На Закарпатье температура будет выше - от +14 до +16 днем и до +4 градусов в ночное время.

На севере и в центральных областях днем будет +10+13, а ночью до +5 тепла, но с возможными заморозками. При этом в Сумской области ожидается дождь днем.

В восточных и южных областях температурный диапазон будет шире - от +9 до +16 тепла, а ночью до +7 градусов. Почти во всем регионе ожидается дождь.

Скорость ветра по всей Украине составит от 7 до 12 метров в секунду.

Равномерная температура и дожди в некоторых регионах: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине на 20 апреля (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве и области

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем составит от +11 до +13 тепла, а ночью в некоторых районах возможны заморозки.

Равномерная температура и дожди в некоторых регионах: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Киевской области на 20 апреля (meteo.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что март 2020 года оказался одним из самых теплых за весь период метеорологических наблюдений. Температура воздуха побила несколько рекордов с начала наблюдений.

Кроме этого, накануне зафиксировали пылевую бурю в нескольких регионах Украины. Причиной такого климатического явления ученые называют сильный ветер и низкий уровень грунтовых вод из-за бесснежной зимы, а также отсутствие достаточного количества осадков для данной поры года.

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