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В Днепре концентрация пыли в воздухе в 3-5 раз выше нормы

Новости » Общество     17.04.2020 - 15:45
В Днепре концентрация пыли в воздухе в 3-5 раз выше нормы
Иллюстративное фото (adm.dp.gov.ua)

Загрязнение не связано с пожарами в Чернобыльской зоне

В Днепре за последние сутки зафиксировали превышение концентрации пыли в воздухе в 3-5 раз по сравнению с допустимой нормой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

При этом в ОГА отметили, что загрязнение воздуха не связано с пожарами в Чернобыльской зоне и Житомирской области. Радиационный фон в области находится в пределах нормы.

"Областной центр экологического мониторинга и Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии сообщают о превышении концентрации пыли в воздухе. Такая ситуация связана с высоким давлением, порывистым ветром и повышением температуры в приземном слое. Это приводит к накоплению загрязняющих веществ ближе к поверхности земли", - сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Также он призвал граждан оставаться дома и не открывать окна.

Напомним, также загрязнение воздуха было зафиксировано в Киеве, который возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом. Индекс загрязнения воздуха столицы сейчас составляет 380.

При этом в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что загрязнение не связано с пожарами в Чернобыльской зоне. Причиной стала пылевая буря и пожары в Житомирской области.

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