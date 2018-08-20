В Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной безопасности

В ГСЧС предупреждают о пожарной опасности 5 класса

В Украине 20 августа 2018 года будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности 5 класса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно данным Укргидрометцентра, 20 августа в Украине, кроме большинства районов западных, Житомирской, Винницкой, 20 августа и кроме Киевской областей, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 20 августа 2018 года в Украине осадков не ожидается, лишь в Винницкой и Черкасской областях возможен дождь, температура воздуха поднимется до +33.

В Киеве сегодня осадков не ожидается, температура днем от +27 до +29 градусов тепла, ночью от +17 до +19.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове на улице Танкопия в жилом доме в результате взрыва бытового газа произошел пожар, пострадали 5 человек.

Также сообщалось, что в курортной зоне города Коблево случилась пожар торговых павильонов рядом с базой отдыха Днестр. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Причины устанавливают сотрудники полиции.