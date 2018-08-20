В Україні очікується надзвичайний рівень пожежної безпеки

У ДСНС попереджають про пожежну небезпеку 5 класу

В Україні 20 серпня 2018 року буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5 класу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Згідно з даними Укргідрометцентру, 20 серпня в Україні, крім більшості районів західних, Житомирської, Вінницької, 20 серпня і крім Київської областей, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, згідно з прогнозом синоптиків, 20 серпня 2018 року в Україні опадів не очікується, лише у Вінницькій та Черкаській областях можливий дощ, температура повітря підніметься до +33.

У Києві сьогодні опадів не очікується, температура вдень від +27 до +29 градусів тепла, вночі від +17 до +19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові на вулиці Танкопія у житловому будинку через вибух побутового газу сталась пожежа, постраждали 5 людей.

Також повідомлялося, що в курортній зоні міста Коблево трапилась пожежа торгівельних павільйонів поряд з базою відпочинку Дністер. За попередніми даними внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини встановлюють працівники поліції.