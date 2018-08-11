У Харкові у житловому будинку через вибух газу сталась пожежа

Постраждали 5 людей

Сьогодні, 11 серпня, у Харкові на вулиці Танкопія у житловому будинку через вибух побутового газу сталась пожежа, постраждали 5 людей. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Харкові.

"На даний час вона (пожежа, - ред.) ліквідована нарядами ДСНС", - йдеться у повідомленні.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначають, що внаслідок вибуху постраждало 5 людей. Було евакуйовано 12 людей.

Також у поліції зазначають, що зі слів мешканців будинку, квартира, в якій сталося загоряння, здавалася в оренду.

"Зараз її власник встановлюється", - повідомляє прес-служба.

Фото: пожежа у Харкові

На місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання щодо внесення інформації за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

С места событий. Опубліковано Жить в Харькове Субота, 11 серпня 2018 р.

Нагадаємо, що у Харківській області поблизу села Відрадне на ходу загорівся автомобіль, внаслідок чого постраждали дві людини.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що у Харківській області зіткнулися автомобіль Fiat і мотоцикл Agusta, внаслідок аварії загинули дві людини.

Зазначимо, у липні на трасі Київ-Харків сталося смертельне ДТП за участю автомобіля Ford і фури DAF. У результаті зіткнення загинули двоє людей, в тому числі, і неповнолітня дитина.