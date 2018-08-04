В курортній зоні Коблево трапилась пожежа

Поблизу бази відпочинку Дністер загорілись торгівельні павільйони

В курортній зоні міста Коблево трапилась пожежа торгівельних павільйонів поряд з базою відпочинку Дністер. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє прес-служба ДСНС України у Миколаївській області.

В ДСНС повідомляють, що 4 серпня 2018 о 00:17 почали масово надходити дзвінки про пожежу в Коблевській курортній зоні.

На місце прибули відділення місцевої пожежної охорони й пожежно-рятувальні служби. О другій годині ночі пожежу вдалось локалізувати на площі в 400 квадратних метрів.

"У зв'язку з тим, що ускладнено під'їзд до вододжерел, рятувальники двома переносними мотопомпами здійснювали забір води з басейну бази відпочинку "Дністер", - повідомляють в ДСНС.

Загалом до гасіння пожежі було залучено 5 одиниць техніки та 20 осіб особового складу ДСНС й МПО.

За попередніми даними внаслідок пожежі постраждалих немає. Причини встановлюють працівники поліції.

Нагадаємо, в результаті пожежі в Інженерно-педагогічній академії госпіталізований пожежний. У результаті загоряння в Інженерно-педагогічній академії в лікарню з тепловим ударом був госпіталізований 35-річний працівник ДСНС, який брав участь у гасінні пожежі