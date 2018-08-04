В курортній зоні Коблево трапилась пожежа

Новини Надзвичайні події 04.08.2018 - 05:59
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Поблизу бази відпочинку Дністер загорілись торгівельні павільйони

В курортній зоні міста Коблево трапилась пожежа торгівельних павільйонів поряд з базою відпочинку Дністер. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє прес-служба ДСНС України у Миколаївській області

В ДСНС повідомляють, що 4 серпня 2018 о 00:17 почали масово надходити дзвінки про пожежу в Коблевській курортній зоні. 

На місце прибули відділення місцевої пожежної охорони й пожежно-рятувальні служби. О другій годині ночі пожежу вдалось локалізувати на площі в 400 квадратних метрів. 

"У зв'язку з тим, що ускладнено під'їзд до вододжерел, рятувальники двома переносними мотопомпами здійснювали забір води з басейну бази відпочинку "Дністер", - повідомляють в ДСНС. 

Загалом до гасіння пожежі було залучено 5 одиниць техніки та 20 осіб особового складу ДСНС й МПО. 

За попередніми даними внаслідок пожежі постраждалих немає. Причини встановлюють працівники поліції. 

В курортній зоні Коблево трапилась пожежа
В курортній зоні Коблево трапилась пожежа
В курортній зоні Коблево трапилась пожежа
В курортній зоні Коблево трапилась пожежа
В курортній зоні Коблево трапилась пожежа
 

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Теги:  Коблево,  пожежа,  ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС