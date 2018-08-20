Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +33

У Києві сьогодні опадів не очікується

Погода на сьогодні: 20 серпня 2018 року в Україні опадів не очікується, лише у Вінницькій та Черкаській областях можливий дощ, температура повітря підніметься до +33. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними українських синоптиків, на заході країни сьогодні без опадів, температура від +26 до +30 градусів, вночі до +18. На півночі України також без опадів, температура від +26 до +28 градусів вдень і до +17 вночі, в центральних областях опадів не очікується, від +25 до +30 вдень до +18 вночі.

У східних областях без опадів, денна температура від +26 до +29, вночі - до +18 градусів. На півдні вдень сонячно та без опадів, від +28 до +32 вдень, вночі - до +23, у Криму також без опадів, температура підніметься до +33 вдень до +22 вночі.

Погода у Києві на сьогодні

У Києві сьогодні опадів не очікується, температура вдень від +27 до +29 градусів тепла, вночі від +17 до +19.