В Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности

В частности, 10-13 августа в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности

В Украине 10-13 августа 2018 года будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности - 5 класса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно данным Укргидрометцентра, 10-13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности.

Кроме того, как сообщается, по Киевской области 10 августа в южной половине, 11-13 августа в большинстве районов области чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

"10-13 августа в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 9 августа, во Львовской области сгорело 20 000 кв. м поля. В результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения горения устанавливается.

Ранее, 8 августа, в Чернигове загорелась маршрутка с пассажирами.

Также ранее сообщалось, что в Харьковской области на ходу загорелся автомобиль, в результате чего пострадали два человека. Так, в результате происшествия ожоги получил водитель 1975 года рождения, он был госпитализирован. Также пострадала пассажирка 1946 г. р., однако женщина отказалась от госпитализации. Сейчас причина возникновения пожара выясняется.