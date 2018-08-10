В Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Зокрема, 10-13 серпня в Києві очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки

В Україні 10-13 серпня 2018 року буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5 класу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Згідно з даними Укргідрометцентру, 10-13 серпня в Україні буде переважати надзвичайна (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Крім того, як повідомляється, по Київській області 10 серпня в південній половині, 11-13 серпня в більшості районів області надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

"10-13 серпня в Києві очікується висока (4 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 9 серпня, у Львівській області згоріло 20 000 кв. м поля. В результаті пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення горіння встановлюється.

Раніше, 8 серпня, у Чернігові загорілася маршрутка з пасажирами.

Також раніше повідомлялося, що в Харківській області на ходу загорівся автомобіль, в результаті чого постраждали дві людини. Так, в результаті події опіки отримав водій 1975 року народження, він був госпіталізований. Також постраждала пасажирка 1946 р., однак жінка відмовилася від госпіталізації. Наразі причина виникнення пожежі з'ясовується.