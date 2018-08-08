В Чернигове загорелась маршрутка с пассажирами

Во время возгорания в салоне находилось 20 пассажиров

В Чернигове на улице 1 Мая сгорел автобус 12-го маршрута, во время возгорания в маршрутке находились пассажиры. Об этом сообщает местное издание gorod.cn.ua.

Инцидент произошел около 11 утра. По предварительной информации, никто не пострадал.

Указано, что водитель увидел дым из двигателя, быстро остановил автобус и выпустил пассажиров. В маршрутке находилось 20 человек, пострадавших нет. Водитель с помощью трех огнетушителей попытался самостоятельно ликвидировать пожар, но его попытки не увенчались успехом.

Отмечается, что у водителя сгорели личные вещи, техпаспорт, но сам мужчина не пострадал. На месте работали сотрудники полиции, а также спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Фото: в Чернигове сгорела маршрутка

Помощник начальника Управления ГСЧС в области по связям со СМИ Александр Ивченко рассказал изданию, что в 11:31 пожар был локализован, а в 11:46 окончательно ликвидирован. Причина пожара и ущерб устанавливаются. По одной из версий, произошло короткое замыкание электросети маршрутного такси.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, в прошлом году в Броварах на ходу загорелась маршрутка с 10 пассажирами. Никто из них не пострадал, но сам водитель получил ожоги 1-2 степени при попытках потушить пожар.

В декабре прошлого года в Харькове во время движения произошел пожар в маршрутном автобусе. Во время движения по маршруту водитель обнаружил дым, который шел из-под капота автомобиля, после чего остановился и попросил пассажиров покинуть салон. В результате ЧП никто не пострадал.