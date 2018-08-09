Во Львовской области сгорело 20 000 кв. м поля

Пожар ликвидирован

Во Львовской области в Пустомытовском районе произошло масштабное возгорание стерни. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, пожар произошел в селе Гаи на открытой территории. Пожар был локализован в 21 часов вечера, а ликвидирован - в 21 часов 15 минут.

Фото: во Львовской области произошло масштабное возгорание стерни

"Огонь уничтожил стерню на площади 20 000 кв.м", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекались 13 спасателей и 4 единицы спецтехники. В результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения горения устанавливается.

Напомним, что вчера, 8 августа, в Чернигове загорелась маршрутка с пассажирами.

Также ранее сообщалось, что в Харьковской области на ходу загорелся автомобиль, в результате чего пострадали два человека.

Добавим, что в Харьковской области столкнулись автомобиль Fiat и мотоцикл Agusta, в результате аварии погибли два человека. 34-летний пассажир мотоцикла погиб на месте. 23-летний водитель мотоцикла был госпитализирован в реанимационное отделение Змиевской районной больницы, однако от полученных травм мужчина скончался.