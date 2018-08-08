В Харьковской области на ходу загорелся автомобиль, есть пострадавшие

В результате аварии в Харьковской области пострадали два человека

В Харьковской области вблизи с. Отрадное на ходу загорелся автомобиль, в результате чего пострадали два человека. Об этом говорится в сообщении облуправления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, происшествие произошло вчера утром, 7 августа 2018 года, на автодороге "Шевченково - Большие Хутора" в Шевченковском районе Харьковской области. На автодороге загорелся автомобиль ВАЗ 2101.

"Автомобиль был оборудован газобаллонным оборудованием. Кроме того в багажнике автомобиля находился переносной баллон со сжиженным газом", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате происшествия ожоги получил водитель 1975 года рождения, он был госпитализирован. Также пострадала пассажирка 1946 г. р., однако женщина отказалась от госпитализации. Сейчас причина возникновения пожара выясняется.

Фото: авария в Харьковской области (kharkiv.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Харьковской области столкнулись автомобиль Fiat и мотоцикл Agusta, в результате аварии погибли два человека.

Отметим, в июле на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Ford и фуры DAF.