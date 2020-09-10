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В Украине отправили на самоизоляцию 145 классов

Автор: РБК-Украина

В Украине с начала учебного года отправили на самоизоляцию 145 из 199 704 классов. Это было сделано в соответствии с рекомендациями врачей и эпидемиологов.

Об этом на пресс-брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр просит соблюдать правила.

"Отправлены на самоизоляцию 145 классов", - заявил он на брифинге.

Согласно рекомендациям Минздрава, ученикам 1-4 классов можно передвигаться помещениями учреждения образования без маски или респиратора. Ученикам старших классов можно на уроках быть без масок, но на перерыве - в них.

Учебный процесс сделали гибким, чтобы избежать скопления детей в помещениях. Минздрав рекомендует минимизировать движение между классами, а также внедрить адаптивную структуру учебного года - предусмотреть возможность изменять сроки каникул, начала и окончания семестров в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Напомним, в Черновцах протестуют против дистанционного обучения.

Ранее РБК-Украина писало, что Черновицкий горсовет подаст в суд на Кабмин из-за решения о включении города в "красную зону" карантина.

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