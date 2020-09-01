Зеленский о старте учебного года: школа онлайн - это не выход

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский, комментируя старт учебного года 1 сентября в Украине, заявил, что онлайн-обучение в школах - это не выход. При этом Украина готова к переходу на такой формат в случае большой волны COVID-19.

Об этом он заявил на брифинге в ходе рабочего визита в Полтавскую область.

В частности, Зеленский отметил, что знания лучше воспринимаются в стенах школы.

"Карантин есть карантин… Я понимаю, что школа онлайн - это не выход, потому что для детей главное - это общение, диалог и чувство свободы. Именно такой свободы и такого общения ты можешь научиться в школе. И лучше знания воспринимаются, когда ты видишь учителя", - отметил он.

Он также подчеркнул, что заменить обучение в стенах школы невозможно. В то же время Украина готова к переходу к онлайн-формату, если будет большая волна COVID-19.

Президент України спілкується з представниками ЗМІ Полтавщини. Президент України спілкується з представниками ЗМІ Полтавщини. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 1 вересня 2020 р.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует рост числа заражений коронавирусом с началом учебного года.

Об особенностях начала нового учебного года читайте в материале РБК-Украина "Уроки карантина: как будут работать школы в новом учебном году".