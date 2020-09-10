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В Україні відправили на самоізоляцію 145 класів

Автор: РБК-Україна

В Україні з початку навчального року відправили на самоізоляцію 145 з 199 704 класів. Це було зроблено відповідно до рекомендацій лікарів та епідеміологів.

Про це на прес-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Міністр просить дотримуватись правил.

"Відправлено на самоізоляцію 145 класів", - заявив він на брифінгу.

Відповідно до рекомендацій МОЗ, учням 1-4 класів можна пересуватися приміщеннями закладу освіти без маски або респіратора. Учням старших класів можна на уроках бути без масок, але на перерві - в них.

Навчальний процес зробили гнучким, щоб уникнути скупчення дітей в приміщеннях. МОЗ рекомендує мінімізувати рух між класами, а також запровадити адаптивну структуру навчального року - передбачити можливість змінювати терміни канікул, початку й закінчення семестрів залежно від епідеміологічної ситуації.

Нагадаємо, у Чернівцях протестують проти дистанційного навчання.

Раніше РБК-Україна писало, що Чернівецька міськрада подасть в суд на Кабмін через рішення про включення міста в "червону зону" карантину.

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