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В Черновцах протестуют против дистанционного обучения

Черновцы, Среда 09 сентября 2020 13:51
В Черновцах протестуют против дистанционного обучения
Фото: протесты в Черновцах (molbuk.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Черновцах около 150 человек вышли на акцию протеста против дистанционного обучения под стены областной государственной администрации. Демонстранты требуют разрешить работу школ в городе.

Об этом сообщает местное издание molbuk.ua.

На акцию протеста собрались около 150 человек. Это родители школьников, которым запретили посещать учебные заведения в связи с попаданием города в "красную зону" карантина.

Фото: протесты в Черновцах (molbuk.ua)

К участникам протеста вышел глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Он заявил, что предложил премьер-министру Денису Шмыгалю смягчить карантин в городе.

"Мы должны найти форму, в которой должны были работать спортивные школы, спортивные центры - там, где люди заботятся о своем здоровье и укрепляют его. Но в том числе говорили и об учебных заведениях", - сказал Осачук.

Во время выступления главы ОГА один из протестующих попытался отобрать у него микрофон. В итоге Осачук вернулся в здании Черновицкой ОГА.

Ранее РБК-Украина писало, что Черновицкий горсовет подаст в суд на Кабмин из-за решения о включении города в "красную зону" карантина.

Как писало РБК-Украина, в Офисе президента заявили, что нарушения карантина в регионах "красной зоны" связаны с приближением местных выборов.

Также сообщалось, что с мэрами планируют проводить "индивидуальные беседы" из-за саботажа соблюдения карантина.

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Новости Украины Общество Черновцыпротесткарантин
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