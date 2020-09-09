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Черновцы подают в суд на Кабмин из-за попадания в "красную зону"

Черновцы, Среда 09 сентября 2020 13:25
Черновцы подают в суд на Кабмин из-за попадания в "красную зону"
Фото: Черновицкий горсовет (facebook.com/cvcouncil)
Автор: Игорь Литвиненко

Черновицкий городской совет подаст в суд на решение Кабинета министров, согласно которому город попал в "красную зону" карантина. Также в горсовете хотят разрешить работу школ и детских садов.

Об этом во время акции протеста под стенами Черновицкой облгосадминистрации заявил секретарь горсовета Василий Продан.

Он отметил, что таким образом Черновцы присоединятся к Тернополю и Ивано-Франковску, которые также ранее оспорили попадания в "красную зону".

"Мы, как городской совет, также подаем иск к Кабинету министров об отмене "красной зоны", - сказал Продан.

По его словам, в пятницу горсовет планирует принять решение, которым будет разрешена работа детских садов и школ в городе.

Пікет біля Чернівецької ОДА

Батьки вимагають відкриття шкіл та садочків: пікет біля Чернівецької ОДА

Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Вівторок, 8 вересня 2020 р.

Напомним, ранее в суд на Кабмин из-за зонирования карантина подали Ивано-Франковск и Тернополь.

Как писало РБК-Украина, в Офисе президента связали нарушения карантина в регионах "красной зоны" с приближением местных выборов.

Также сообщалось, что центральная власть планирует проводить "индивидуальные беседы" с мэрами, которые будут саботировать соблюдение карантина.

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