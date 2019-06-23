В Украине остаются подтопленными более 80 домохозяйств

Иллюстративное фото (ГСЧС)

В частности, до сих пор подтоплены 30 домохозяйств в Херсонской области

По состоянию на воскресенье, 23 июня, в Украине остаются подтопленными 82 домохозяйства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, факты подтопления домохозяйств вследствие сильных осадков зафиксированы в Херсонской и Львовской областях.

Отмечается, что в Херсонской области в воскресенье остаются подтопленными 30 домохозяйств без жилых домов. Также по меньшей мере 52 домохозяйства остались подтопленными во Львовской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области остаются подтопленными 50 из 252 домохозяйств. Отмечалось, что уровень воды постепенно уменьшается. Также по состоянию на 22 июня по меньшей мере 68 домохозяйств были подтоплены в трех населенных пунктах Львовской области.

РБК-Украина писало, что в Херсонской области в результате интенсивных осадков 13 июня были подтоплены 252 домохозяйства, среди которых 69 жилых домов в селе Новая Маячка Олешковского района.

Добавим, что на Закарпатье подсчитали убытки от паводка. Закарпатская областная государственная администрация подсчитала убытки от майского паводка - общая сумма ущерба составила более 500 млн гривен.