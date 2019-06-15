В Херсонской обл. в результате осадков подтоплено более 250 домохозяйств

Иллюстративное фото (ГСЧС)

В Олешковском районе подтоплены 69 жилых домов

В Херсонской области в результате интенсивных осадков 13 июня было подтоплено 252 домохозяйства, среди которых 69 жилых домов в селе Новая Маячка Олешковского района. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В ГСЧС сообщили, что уровень воды постепенно начинает спадать. По состоянию на 7 часов 15 июня остается подтопленными 252 домохозяйства, среди которых 59 жилых домов.

"В течение суток откачано 11 тыс. 100 м3 воды (всего с начала работ 56 тыс. 400 м3). Продолжаются работы по прокладке временного металлического трубопровода диаметром 150 мм на расстояние более 3,5 км для отвода откачанной воды за пределы населенного пункта", - сообщили спасатели.

К ликвидации последствий непогоды было привлечено 79 человек личного состава и 17 единиц спецтехники.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на Закарпатье подсчитали убытки от паводка. Закарпатская областная государственная администрация подсчитала убытки от майского паводка - общая сумма ущерба составила более 500 млн гривен.