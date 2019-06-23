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В Україні залишаються підтопленими понад 80 домогосподарств

Новини » Надзвичайні події    23.06.2019 - 10:52
В Україні залишаються підтопленими понад 80 домогосподарств
Ілюстративне фото (ДСНС)

Зокрема, досі підтоплені 30 домогосподарств у Херсонській області

Станом на неділю, 23 червня, в Україні залишаються підтопленими 82  домогосподарств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, факти підтоплення домогосподарств внаслідок сильних опадів зафіксовані у Херсонській та Львівській областях.

Зазначається, що у Херсонській області у неділю залишаються підтопленими 30 домогосподарств без житлових будинків. Також щонайменше 52 домогосподарства залишилися підтопленими у Львівській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсонській області залишаються підтопленими 50 з 252 домогосподарств. Наголошувалося, що рівень води поступово зменшується. Також станом на 22 червня щонайменше 68 домогосподарств були підтоплені у трьох населених пунктах Львівської області.

РБК-Україна писало, що у Херсонській області внаслідок інтенсивних опадів 13 червня було підтоплено 252 домогосподарств, серед яких 69 житлових будинків у селі Нова Маячка Олешківського району.

Додамо, що на Закарпатті підрахували збитки від паводку. Закарпатська обласна державна адміністрація підрахувала збитки від травневого паводку - загальна сума збитку склала понад 500 млн гривень. 

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