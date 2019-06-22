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В Херсонской обл. остаются подтопленными полсотни домохозяйств

Новости » Происшествия    22.06.2019 - 09:20
В Херсонской обл. остаются подтопленными полсотни домохозяйств
Иллюстративное фото (ГСЧС)

Спасатели сообщили, что уровень воды постепенно спадает

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что в пгт Новая Маячка Олешковского района Херсонской области остаются подтопленными 50 из 252 домохозяйств, среди которых 1 жилой дом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В ГСЧС рассказали, что для откачки воды были привлечены 18 человек личного состава, а также 7 единиц специальной техники.

"В течение суток откачано 4 тыс. 100 м3 воды (всего с начала работ 117 тыс. 180 кубических метров)", - сообщили спасатели.

Спасатели отметили, что уровень воды постепенно спадает.

Также они рассказали, что во Львовской области в трех населенных пунктах Пустомытовского и Николаевского района остается подтопленными 68 домохозяйств, среди которых 18 жилых домов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Херсонской обл. в результате осадков подтоплено более 250 домохозяйств. В Херсонской области в результате интенсивных осадков 13 июня было подтоплено 252 домохозяйства, среди которых 69 жилых домов в селе Новая Маячка Олешковское района.

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