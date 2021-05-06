В Украине основали новую госпремию: Зеленский подписал закон

Закон вносит изменения в ЗУ"О государственных наградах Украины".

"Этот документ переименовывает Государственную премию Украины в области науки и техники в Национальную премию имени Бориса Патона для увековечения памяти выдающегося украинского ученого и организатора науки, государственного и общественного деятеля, президента НАН академика Бориса Патона", - информирует пресс-служба ОП.

Эту премию будут присуждать за выдающиеся достижения в области науки и техники.

Также вводится новая номинация Госпремии Украины в области образования - профессиональное предвысшее образование.