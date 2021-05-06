В Украине основали новую госпремию: Зеленский подписал закон

В Украине основали новую государственную премию. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №5327.
Закон вносит изменения в ЗУ"О государственных наградах Украины".
"Этот документ переименовывает Государственную премию Украины в области науки и техники в Национальную премию имени Бориса Патона для увековечения памяти выдающегося украинского ученого и организатора науки, государственного и общественного деятеля, президента НАН академика Бориса Патона", - информирует пресс-служба ОП.
Эту премию будут присуждать за выдающиеся достижения в области науки и техники.
Также вводится новая номинация Госпремии Украины в области образования - профессиональное предвысшее образование.
Напомним, Верховная рада одобрила данный проект закона во втором чтении в середине апреля.
В конце августа 2020 года президент Владимир Зеленский предложил учредить в Украине государственные премии имени Мирослава Скорика и Бориса Патона.
Так, Борис Патон 58 лет был президентом Национальной академии наук Украины. Его изобретениями в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов пользуются во всем мире. Патон умер 19 августа 2020 года на 102-м году жизни.