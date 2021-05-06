UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине основали новую госпремию: Зеленский подписал закон

Автор: Юлия Струк

В Украине основали новую государственную премию. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №5327.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон вносит изменения в ЗУ"О государственных наградах Украины".

"Этот документ переименовывает Государственную премию Украины в области науки и техники в Национальную премию имени Бориса Патона для увековечения памяти выдающегося украинского ученого и организатора науки, государственного и общественного деятеля, президента НАН академика Бориса Патона", - информирует пресс-служба ОП.

Эту премию будут присуждать за выдающиеся достижения в области науки и техники.

Также вводится новая номинация Госпремии Украины в области образования - профессиональное предвысшее образование.

Напомним, Верховная рада одобрила данный проект закона во втором чтении в середине апреля.

В конце августа 2020 года президент Владимир Зеленский предложил учредить в Украине государственные премии имени Мирослава Скорика и Бориса Патона.

Так, Борис Патон 58 лет был президентом Национальной академии наук Украины. Его изобретениями в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов пользуются во всем мире. Патон умер 19 августа 2020 года на 102-м году жизни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийпремияЗакон