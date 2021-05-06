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В Україні заснували нову держпремію: Зеленський підписав закон

Автор: Юлія Струк

В Україні заснували нову державну премію. Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №5327.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Закон вносить зміни до ЗУ "Про державні нагороди України".

"Цей документ перейменовує Державну премію України в галузі науки і техніки в Національну премію імені Бориса Патона для увічнення пам'яті видатного українського вченого і організатора науки, державного і громадського діяча, президента НАН академіка Бориса Патона", - інформує прес-служба ОП.

Цю премію будуть присуджувати за видатні досягнення в області науки і техніки.

Також вводиться нова номінація Держпремії України в галузі освіти - професійна передвища освіта.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила даний проект закону в другому читанні в середині квітня.

В кінці серпня 2020 року президент Володимир Зеленський запропонував заснувати в Україні державні премії імені Мирослава Скорика та Бориса Патона.

Так, Борис Патон 58 років був президентом Національної академії наук України. Його винаходами в області зварювальних процесів, металургії і технології металів користуються у всьому світі. Патон помер 19 серпня 2020 року на 102-му році життя.

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