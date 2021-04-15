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В Украине появится новая госпремия: Рада приняла закон

Новина українською → Украина, Четверг 15 апреля 2021 19:32
В Украине появится новая госпремия: Рада приняла закон Фото: Рада одобрила закон о новой госпремии в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине появится новая государственная премия. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект Кабинета министров №5327.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

"За" проголосовал 271 депутат ВР.

Закон предлагает внести изменения в ЗУ"О государственных наградах Украины".

"По результатам проработки вопроса о создании премии имени Бориса Патона рабочей группой было предложено переименовать Государственную премию Украины в области науки и техники в Национальную премию Украины имени Бориса Патона", - объясняли в правительстве.

Эту премию будут присуждать за выдающиеся достижения в области науки и техники.

В пояснительной отмечается, что реализация закона не потребует привлечения дополнительных средств из государственного бюджета.

Напомним, в конце августа президент Владимир Зеленский предложил учредить в Украине государственные премии имени Мирослава Скорика и Бориса Патона.

Как писало РБК-Украина, Борис Патон 58 лет был президентом Национальной академии наук Украины. Его изобретениями в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов пользуются во всем мире.

Патон умер 19 августа 2020 года на 102-м году жизни.

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