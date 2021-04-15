В Украине появится новая госпремия: Рада приняла закон
В Украине появится новая государственная премия. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект Кабинета министров №5327.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
"За" проголосовал 271 депутат ВР.
Закон предлагает внести изменения в ЗУ"О государственных наградах Украины".
"По результатам проработки вопроса о создании премии имени Бориса Патона рабочей группой было предложено переименовать Государственную премию Украины в области науки и техники в Национальную премию Украины имени Бориса Патона", - объясняли в правительстве.
Эту премию будут присуждать за выдающиеся достижения в области науки и техники.
В пояснительной отмечается, что реализация закона не потребует привлечения дополнительных средств из государственного бюджета.
Напомним, в конце августа президент Владимир Зеленский предложил учредить в Украине государственные премии имени Мирослава Скорика и Бориса Патона.
Как писало РБК-Украина, Борис Патон 58 лет был президентом Национальной академии наук Украины. Его изобретениями в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов пользуются во всем мире.
Патон умер 19 августа 2020 года на 102-м году жизни.