В Украине появится новая госпремия: Рада приняла закон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

"За" проголосовал 271 депутат ВР.

Закон предлагает внести изменения в ЗУ"О государственных наградах Украины".

"По результатам проработки вопроса о создании премии имени Бориса Патона рабочей группой было предложено переименовать Государственную премию Украины в области науки и техники в Национальную премию Украины имени Бориса Патона", - объясняли в правительстве.

Эту премию будут присуждать за выдающиеся достижения в области науки и техники.

В пояснительной отмечается, что реализация закона не потребует привлечения дополнительных средств из государственного бюджета.