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В Украине определили дату ежегодной индексации пенсий: что предусматривает закон

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Украина, Понедельник 02 мая 2022 16:53
В Украине определили дату ежегодной индексации пенсий: что предусматривает закон Фото: пенсии будут индексированы 1 марта каждого года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины подписал закон о совершенствовании пенсионного законодательства (2040-IX). Законом определено 1 марта датой ежегодной индексации пенсий для всех категорий пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Согласно документу, пенсии будут индексированы в том числе военным, государственным служащим, ученым, должностным лицам органов местного самоуправления.

Индексация всех пенсий будет проводиться с 1 марта на общих условиях с учетом одного показателя коэффициента увеличения в порядке, определенном Кабинетом министров.

Также законом предусмотрено:

  • восстановление права на досрочный выход на пенсию лицам, уволенным с работы в связи с реорганизацией/ликвидацией предприятия или по состоянию здоровья (не более чем за полтора года до достижения пенсионного возраста);
  • предоставление права на досрочную пенсию родителям детей, больных тяжелым редким заболеванием.

Напомним, пенсии украинцев в результате индексации с 1 марта 2022 года в среднем выросли на 380 гривен. Повышенные пенсии получили около 10 млн получателей.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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