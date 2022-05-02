В Україні визначили дату щорічної індексації пенсій: що передбачає закон

Президент України підписав закон щодо вдосконалення пенсійного законодавства (2040-IX). Законом визначено 1 березня датою щорічної індексації пенсій для всіх категорій пенсіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

Згідно з документом, пенсії будуть індексовані в тому числі військовим, державним службовцям, науковцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування.

Індексація всіх пенсій буде проводитись з 1 березня на загальних умовах із урахуванням одного показника коефіцієнта збільшення в порядку, визначеному Кабінетом міністрів.

Також законом передбачено:

відновлення права на достроковий вихід на пенсію особам, звільненим з роботи у зв’язку із реорганізацією/ліквідацією підприємства або за станом здоров’я (не більш як за півтора року до досягнення пенсійного віку);

надання права на дострокову пенсію батькам дітей, хворих на тяжке рідкісне захворювання.

Нагадаємо, пенсії українців у результаті індексації з 1 березня 2022 року в середньому зросли на 380 гривень. Підвищені пенсії отримали близько 10 млн одержувачів.