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В Україні визначили дату щорічної індексації пенсій: що передбачає закон

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Україна, Понеділок 02 травня 2022 16:53
В Україні визначили дату щорічної індексації пенсій: що передбачає закон Фото: пенсії будуть індексовані 1 березня кожного року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України підписав закон щодо вдосконалення пенсійного законодавства (2040-IX). Законом визначено 1 березня датою щорічної індексації пенсій для всіх категорій пенсіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Згідно з документом, пенсії будуть індексовані в тому числі військовим, державним службовцям, науковцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування.

Індексація всіх пенсій буде проводитись з 1 березня на загальних умовах із урахуванням одного показника коефіцієнта збільшення в порядку, визначеному Кабінетом міністрів.

Також законом передбачено:

  • відновлення права на достроковий вихід на пенсію особам, звільненим з роботи у зв’язку із реорганізацією/ліквідацією підприємства або за станом здоров’я (не більш як за півтора року до досягнення пенсійного віку);
  • надання права на дострокову пенсію батькам дітей, хворих на тяжке рідкісне захворювання.

Нагадаємо, пенсії українців у результаті індексації з 1 березня 2022 року в середньому зросли на 380 гривень. Підвищені пенсії отримали близько 10 млн одержувачів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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