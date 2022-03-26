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Благодаря индексации пенсии украинцев в среднем выросли на 380 гривен

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Украина, Суббота 26 марта 2022 11:00
Благодаря индексации пенсии украинцев в среднем выросли на 380 гривен Фото: пенсии в Украине благодаря индексации выросли на 380 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсии украинцев в результате индексации с 1 марта 2020 года в среднем выросли на 380 гривен. Повышенные пенсии получили около 10 млн получателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По данным пресс-службы, "гражданские" пенсии выросли в среднем почти на 360 гривен.

Также люди получили:

  • повышение результатов индексации до минимального предела 100 грн - 1,03 млн получателей;
  • ежемесячную доплату в размере 135 грн пенсионерам, пенсии которых не подпадают под индексацию - 0,66 млн получателей;
  • проиндексированную ежемесячную доплату пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет - 0,86 млн получателей;
  • проиндексированную ежемесячную доплату пенсионерам в возрасте 80 лет и старше-1,35 млн получателей;
  • доплату к минимальной пенсионной выплате:
    • в размере 2100 грн - 1,05 млн получателей;
    • в размере 2300 грн - 1,33 млн получателей.

Средний размер повышения "военных" пенсий составил 787 гривен. При этом, по видам пенсий:

  • за выслугу лет повышение получили 368 333 получатели в среднем на 837 гривен;
  • по инвалидности повышение получили 39 235 получателей в среднем на 995 гривен;
  • в случае потери кормильца повышение получили 79 228 получателей в среднем на 451 гривен.

Кроме того, увеличены размеры минимальных пенсионных выплат участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой.

Перерасчет пенсий проведен 4 125 ликвидаторам аварии на ЧАЭС, а средний размер повышения составил 790 гривен.

При этом, средний размер повышения пенсий:

  • лицам с инвалидностью 1 группы составил 1163 гривны;
  • лицам с инвалидностью 2 группы составил 558 гривен;
  • лицам с инвалидностью 3 группы составил 879 гривен.

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