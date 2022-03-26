Благодаря индексации пенсии украинцев в среднем выросли на 380 гривен

Пенсии украинцев в результате индексации с 1 марта 2020 года в среднем выросли на 380 гривен. Повышенные пенсии получили около 10 млн получателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

При этом, средний размер повышения пенсий:

Перерасчет пенсий проведен 4 125 ликвидаторам аварии на ЧАЭС, а средний размер повышения составил 790 гривен.

Кроме того, увеличены размеры минимальных пенсионных выплат участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой.

Средний размер повышения "военных" пенсий составил 787 гривен. При этом, по видам пенсий:

Также люди получили:

По данным пресс-службы, "гражданские" пенсии выросли в среднем почти на 360 гривен.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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