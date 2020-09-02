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В Украине очередной антирекорд по коронавирусу: 2495 новых случаев

Автор: Анастасия Рокитна

По состоянию на 2 сентября в Украине выявили 2495 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской, Одесской, Львовской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Отметим, что сегодня зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев заражения. Предыдущий антирекорд был на 14 случаев меньше.

В Украине с начала пандемии подтверждены 125 798 случаев COVID-19. Выздоровели больше 58 тысяч человек и более 2,5 тысяч человек умерли.

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Сложная ситуация с коронавирусом в Харьковской области (+302), Львовской области (+204), Одесской области (+203), Ивано-Франковской области (+174), Хмельницкой области (+111).

Ранее сообщалось, что правительство отказалось от повторного жесткого карантина в Украине.

Отметим, Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до ноября.

Напомним, карантин в Украине могут продлить после 31 октября.

Кроме того, Украина закрыла госграницу для иностранцев.

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