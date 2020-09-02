В Україні черговий антирекорд по коронавірусу: 2495 нових випадків

Станом на 2 вересня в Україні виявили 2495 нових випадків коронавіруса. Найбільше заражень в Києві, Харківській, Одеській, Львівській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Зазначимо, що сьогодні зафіксували новий антирекорд по кількості нових випадків зараження. Попередній антирекорд був на 14 випадків менше.

В Україні з початку пандемії підтверджено 125 798 випадків COVID-19. Одужали більше 58 тисяч людей та більше 2,5 тисяч людей померли.

Складна ситуація з коронавірусом в Харківській області (+302), Львівській області (+204), Одеській області (+203), Івано-Франківській області (+174), Хмельницькій області (+111).

Також в Україні за минулу добу померла 51 людина - це новий антирекорд по кількості померлих від вірусу.

Раніше повідомлялося, що уряд відмовився від повторного жорсткого карантину в Україні.

Зазначимо, Кабінет міністрів України продовжив карантин в країні до листопада.

Нагадаємо, карантин в Україні можуть продовжити після 31 жовтня.

Крім того, Україна закрила кордон для іноземців.