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В Украине обязали указывать страну происхождения ряда продуктов питания

Автор: Александр Белоус

Минэкономики утвердило Порядок и специальные требования к маркировке мяса, оливкового масла и меда, для которых обязательным является указание страны происхождения или места происхождения. Приказ вводится в действие через три года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Порядок будет применяться к маркировке пищевых продуктов, произведенных в Украине или ввезенных в Украину, на всех этапах их реализации.

Этот Порядок устанавливает правила указания "страны происхождения" или "места происхождения" в маркировке:

  • 1) мяса крупного рогатого скота, свежего или охлажденного;
  • 2) мяса крупного рогатого скота, мороженого;
  • 3) свинины свежей, охлажденной и мороженой;
  • 4) баранины и козлятины свежей, охлажденной и мороженой;
  • 5) съедобных субпродуктов крупного рогатого скота, свежих или охлажденных или мороженых;
  • 6) мяса и съедобных субпродуктов домашней птицы;
  • 7) меда;
  • 8) необработанной оливкового масла (virgin olive oil) и оливкового масла экстра-класса (extra virgin olive oil).

"Приказ разработан на основе требований актов ЕС и он является еще одним шагом на пути нашей евроинтеграции, а также создании общего рынка пищевых продуктов с Европейским союзом. Вследствие принятия приказа потребители будут получать более подробную информацию о стране или о месте происхождения пищевых продуктов. Это также позволит уменьшить возможности для подделки и фальсификации пищевых продуктов", - отметил заместитель министра Сергей Глущенко.

Напомним, в 2020 году доля продаж предприятиями розничной торговли товаров, которые произведены на территории Украины, выросла до 53,4%.

Как сообщало РБК-Украина, физический объем оборота розничной торговли в Украине за 2020 год вырос на 8,4%.

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