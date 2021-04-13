Названа доля украинских продуктов и товаров в розничной продаже
В 2020 году доля продажи предприятиями розничной торговли товаров, которые произведены на территории Украины, выросла до 53,4%. В 2019 году доля местных товаров составляла 52,4%, в 2018 году - 53,2%, в 2017 году - 52,3%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, доля местных продовольственных составляет 79,4%, доля непродовольственных товаров - 32,9%.
Среди продовольственных товаров яйца местного производства составляют 99,1% от продаж, мясо - 96,5%, масло сливочное - 95,1%, молоко - 94,0%.
В то же время местные фрукты и овощи, свежие занимают 47,2% рынка.
Среди непродовольственных товаров самый незначительный процент занимают отечественные компьютеры - 3,7%, автомобили - 1,8%, мобильные телефоны - 0,2%.
Как сообщало РБК-Украина, физический объем оборота розничной торговли в Украине за 2020 год вырос на 8,4%.
Напомним, в сентябре 2020 года украинцы чаще всего предпочитали покупать продукты питания в торговых точках трех видов: супермаркетах (57%), на рынках (46%) и в небольших магазинах "у дома" (41%).