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В Україні зобов'язали вказувати країну походження низки продуктів харчування

Автор: Олександр Білоус

Мінекономіки затвердило Порядок і спеціальні вимоги до маркування м’яса, оливкової олії та меду, для яких обов'язковим є зазначення країни походження або місця походження. Наказ вводиться в дію через три роки.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Порядок застосовуватиметься до маркування харчових продуктів, вироблених в Україні або ввезених в Україну, на всіх етапах їх реалізації.

Цей Порядок установлює правила зазначення "країни походження" або "місця походження" в маркуванні:

  • 1) м'яса великої рогатої худоби, свіжого або охолодженого;
  • 2) м'яса великої рогатої худоби, мороженого;
  • 3) свинини свіжої, охолодженої та мороженої;
  • 4) баранини і козлятини свіжої, охолодженої та мороженої;
  • 5) їстівних субпродуктів великої рогатої худоби, свіжих або охолоджених, або морожених;
  • 6) м'яса та їстівних субпродуктів свійської птиці;
  • 7) меду;
  • 8) необробленої оливкової олії (virgin olive oil) і оливкової олії екстра-класу (extra virgin olive oil).

"Наказ розроблено на основі вимог актів ЄС і він є ще одним кроком на шляху нашої євроінтеграції, а також створенні спільного ринку харчових продуктів з Європейським союзом. Внаслідок прийняття наказу споживачі будуть отримувати більш детальну інформацію про країну або про місце походження харчових продуктів. Це також дозволить зменшити можливості для підробки і фальсифікації харчових продуктів", - зазначив заступник міністра Сергій Глущенко.

Нагадаємо, у 2020 році частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України, зросла до 53,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні за 2020 рік виріс на 8,4%.

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