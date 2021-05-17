В Україні зобов'язали вказувати країну походження низки продуктів харчування

Мінекономіки затвердило Порядок і спеціальні вимоги до маркування м’яса, оливкової олії та меду, для яких обов'язковим є зазначення країни походження або місця походження. Наказ вводиться в дію через три роки.
Про це повідомляє прес-служба міністерства.
Порядок застосовуватиметься до маркування харчових продуктів, вироблених в Україні або ввезених в Україну, на всіх етапах їх реалізації.
Цей Порядок установлює правила зазначення "країни походження" або "місця походження" в маркуванні:
"Наказ розроблено на основі вимог актів ЄС і він є ще одним кроком на шляху нашої євроінтеграції, а також створенні спільного ринку харчових продуктів з Європейським союзом. Внаслідок прийняття наказу споживачі будуть отримувати більш детальну інформацію про країну або про місце походження харчових продуктів. Це також дозволить зменшити можливості для підробки і фальсифікації харчових продуктів", - зазначив заступник міністра Сергій Глущенко.
Нагадаємо, у 2020 році частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України, зросла до 53,4%.
Як повідомляло РБК-Україна, фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні за 2020 рік виріс на 8,4%.