Розничная торговля в Украине восстановилась после карантина

Фото: магазин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Темпы роста в конце 2020 года достигли уровня 2019 года

Физический объем оборота розничной торговли в Украине в декабре 2020 года вырос на 13,4% по сравнению с декабрем прошлого года. По сравнению с ноябрем текущего года зафиксирован рост на 20,0%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, в январе-декабре 2020 года объем физического объема оборота розничной торговли увеличился на 8,4%, что сопоставимо с ростом за прошлый год (10,3%).

Среди регионов наибольший рост оборота розничной торговли за январь-декабрь 2020 года по сравнению с 2019 годом наблюдался в Киевской (на 18,7%), Запорожской (на 15,7%) и Черниговской (на 14,2%) областях.

Напомним, в 2019 году доля продажи предприятиями розничной торговли товаров, которые произведены на территории Украины, составляла 52,4%, в то время как в 2018 году - 53,2%, в 2017 году - 52,3%. По данным статистического ведомства, доля местных продовольственных товаров составляет 80,0%, доля непродовольственных товаров - 32,0%.

Как сообщало РБК-Украина, физический объем оборота розничной торговли в Украине в апреле 2020 года упал на 14,9% по сравнению с апрелем прошлого года и на 23,0% по сравнению с мартом.