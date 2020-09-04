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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Пятница 04 сентября 2020 14:17
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Фото: ухудшение погодных условий (unspalsh.com)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 4 сентября, в Украине будет наблюдаться ухудшение погодных условий в южных и восточных регионах. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, на юге Украины, а также в Донецкой области ожидаются сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с.

Напомним, 4 сентября на юге, севере, центре и востоке Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Добавим, сегодня дожди накроют большую часть Украины, а температура воздуха в стране будет в пределах +20 +30 градов тепла.

Также РБК-Украина писало, что в сентябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 14-19 градусов тепла (в горах 11-12 градусов тепла).

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