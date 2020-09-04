В Україні оголошено штормове попередження

Фото: погіршення погодних умов (unspalsh.com)

Сьогодні, 4 вересня, в Україні спостерігатиметься погіршення погодних умов у південних та східних регіонах. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, на півдні України, а також в Донецькій області очікуються сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с.

Нагадаємо, 4 вересня на півдні, півночі, центрі та сході України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Додамо, сьогодні дощі накриють переважну частину України, а температура повітря в країні буде в межах +20 +30 градів тепла.

Також РБК-Україна писало, що у вересні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 14-19 градусів тепла (в горах 11-12 градусів тепла).