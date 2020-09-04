ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні оголошено штормове попередження

П'ятниця 04 вересня 2020 14:17
В Україні оголошено штормове попередження
Фото: погіршення погодних умов (unspalsh.com)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 4 вересня, в Україні спостерігатиметься погіршення погодних умов у південних та східних регіонах. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, на півдні України, а також в Донецькій області очікуються сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с.

Нагадаємо, 4 вересня на півдні, півночі, центрі та сході України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Додамо, сьогодні дощі накриють переважну частину України, а температура повітря в країні буде в межах +20 +30 градів тепла.

Також РБК-Україна писало, що у вересні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 14-19 градусів тепла (в горах 11-12 градусів тепла).

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Погода
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся