ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине объявили пожарную опасность чрезвычайного уровня

Украина, Пятница 04 сентября 2020 10:02
В Украине объявили пожарную опасность чрезвычайного уровня
Фото: лесной пожар (cv.dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 4 сентября, на юге, севере, центре и востоке Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что из-за этого значительно увеличивается риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в южной части, восточных, центральных областях и в большинстве районов Сумской и Хмельницкой областей.

Отметим, что самая жаркая погода будет наблюдаться на юго-востоке страны.

Напомним, в Украине продолжают тушить пожары в Луганской и Харьковской областях.

Кроме того, в Харьковской области из-за пожаров объявили чрезвычайную ситуацию.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Погода
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь