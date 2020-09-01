Укргидрометцентр дал прогноз на первый месяц осени

Фото: осень в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Заморозки возможны во второй половине месяца

В сентябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 14-19 градусов тепла (в горах 11-12 градусов тепла). Это на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

Соответствующий прогноз размещен на сайте Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 35-72 мм, в Карпатах до 107 мм, что в пределах средних многолетних значений.

"Сентябрь - переходный месяц от лета к осени, которому свойственно общее снижение температуры, ослабление грозовой деятельности. В течение сентября, кроме большинства южных областей и Крыма, происходит переход средней суточной температуры через 15 градусов в сторону понижения, что означает начало осени", - говорится в сообщении.

По данным наблюдений синоптиков, средняя месячная температура воздуха сентября составляет 12-19 градусов тепла, в горных районах 8-13 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 30-39 градусов, в горных районах 22-29 градусов. Абсолютный минимум - 1-8 градусов мороза, на юге местами 0-4 градусов тепла.

Заморозки в воздухе отмечены во второй и третьей декадах, в горных районах и местами в северных и центральных областях - в первой декаде.

Среднее месячное количество осадков составляет 27-62 мм, в Карпатах и на Закарпатье преимущественно 71-125 мм.

Напомним, в день 29-й годовщины независимости Украины климатологи Центральной геофизической подготовили обзор погоды за 29 лет. Среднесуточная температура за этот период составила 19,1 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, в августе 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 19-24 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.