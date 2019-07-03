В Украине объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине сегодня, 3 июля, ухудшится, ожидаются грозы и шквалы до 15-20 м/с. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра, днем 3 июля в южной части страны, Карпатах, ночью также и в восточных областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м / с.

В четверг, 4 июля, в южной части местами грозы и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 3 по 5 июля в Украине, кроме большинства районов западных и северных областей, сохранится пожарная опасность 5 класса.

По данным синоптиков, сегодня в Украине ожидается до +31 градуса тепла. По всей территории страны, кроме юга, без осадков. Вместе с тем, ночью в Карпатах, а также на востоке страны возможны грозы, местами усиление ветра до 20 м/с.

Отметим, по информации синоптика Натальи Диденко, до конца недели жара в Украине спадет. В частности, по ее данным, сегодня на большинстве территории страны ожидается до +28 градусов, на юге, а также в Луганской и Донецкой областях - до +33 градусов, а уже с 4 июля жара пойдет на спад.