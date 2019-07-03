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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

Новости » Общество    03.07.2019 - 09:23
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Карпатах и на юге страны

Погода в Украине сегодня, 3 июля, ухудшится в южной части страны и в Карпатах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра, днем 3 июля в южной части страны, в Карпатах ночью и в восточных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

Синоптики сообщают, что сегодня по всей территории страны, кроме южной, будет солнечная погода, без осадков. Температура воздуха днем составит +29+31. На юге Украины будут дожди и грозы.

Однако, по данным синоптика Наталки Диденко, жара в Украине к концу недели cпадет. "Антициклон с центром аж за Ирландией и с симпатичным именем Winnie обеспечит нам сухую погоду практически повсеместно, разве в Карпатах местами возможные местные дожди", - сообщала она.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура в июле составит от +20 до +24,5 градусов тепла, что выше на 1,1-2,5 градусов средних многолетних показателей.

В Украине из-за непогоды обесточены более 500 населенных пунктов Сегодня в Украине ожидается жара до +31
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