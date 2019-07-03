В Україні оголошено штормове попередження

Погода в Україні сьогодні, 3 липня, погіршиться, очікуються грози і шквали до 15-20 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними Гідрометцентру, вдень 3 липня у південній частині країни, Карпатах, вночі і в східних областях очікуються грози, місцями шквали 15-20 м / с.

У четвер, 4 липня, у південній частині місцями грози і шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 3 по 5 липня в Україні, крім більшості районів західних і північних областей, збережеться пожежна небезпека 5 класу.

За даними синоптиків, сьогодні в Україні очікується до +31 градуса тепла. По всій території країни, крім півдня, без опадів. Разом з тим, вночі в Карпатах, а також на сході країни можливі грози, місцями посилення вітру до 20 м/с.

Відзначимо, за інформацією синоптика Наталки Діденко, до кінця тижня спека в Україні спаде. Зокрема, за її даними, сьогодні на більшості території країни очікується до +28 градусів, на півдні, а також в Луганській та Донецькій областях - до +33 градусів, а вже з 4 липня спека піде на спад.