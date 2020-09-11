В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Украине синоптики предупредили о пожарной опасности. Чрезвычайный уровень опасности сохранится сегодня, 11 сентября, практически на всей территории страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, пожарная опасность сохранится в южной части, восточных, центральных областях, большинстве районов Сумской, Киевской и Ровенской областей.

Напомним, в начале сентября масштабный пожар на открытой местности вспыхнул в Луганской области. Во время тушения пожара погиб один военнослужащий. Пожар удалось ликвидировать спустя 6 дней.

Также масштабный пожар в лесной местности гасили в Харьковской области. Он охватил 500 гектар леса. В результате пожара пострадали более 30 человек, 22 дома были повреждены. Ликвидировать пожар удалось 6 сентября.

Кроме этого пожар сухой травы произошел на прошлой неделе в Донецкой области. Пожарным удалось спасти от уничтожения 12 домов. Огонь потушили.

Отметим, сегодня в Украине ожидается теплая погода, без осадков, температура воздуха будет колебаться от +19 до +29 градусов.